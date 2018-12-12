شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تقترح 6 خطوات لحل مشاكل نقل أعضائها المنتدبين.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترحت نقابة الأطباء، على الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، 6 خطوات لتيسير نقل الأطباء إلى محافظاتهم محل إقامتهم الدائمة، بعد استثنائهم من القرار الصادر لنقل الموظفين بالوحدات، وذلك لضمان حسن انتظام الأطباء فى العمل، خاصة أن ذلك يزيد من الأعباء المادية فى الانتقالات.

وتضمن مقترح نقابة الأطباء:

1- إرسال مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، بيان بإجمالى أعداد الأطباء المتواجدين على رأس العمل بها، مقسمين طبقا للدرجات الوظيفية المالية، وكذلك الدرجات الفنية بكل تخصص على حده، وكذلك بيان بالكثافة السكانية بالمحافظة، مع إبداء الرأى فى وجود زيادة أو عجز بكل تخصص.

2- يتقدم الأطباء الراغبين فى النقل أو الانتداب من محافظة لأخرى بطلباتهم للجنة.

3- تقوم اللجنة بدراسة جميع طلبات الأطباء مع الوضع بالاعتبار الاحتياجات المختلفة للمحافظات، على أن تبت اللجنة فى الطلبات خلال شهرين من تقديمها.

4- تقوم اللجنة بالموافقة على طلبات نقل الأطباء المنتدبين فعليا بمحافظات إقامتهم ، والذين مضى على انتدابهم أكثر من عامين ، حيث أن هذا يعنى أن جهة عملهم الأصلية قد وافقت بالفعل على تكرار انتدابهم مما تنتفى معه حاجة العمل لوجودهم بالمحافظات المنتدبين منها.

5- تقوم اللجنة بالموافقة فورا على طلبات النقل المتبادل للأطباء بناء على طلبهم بين المحافظات (بحيث يتم نقل طبيب إلى محافظة معينة مقابل نقل طبيب من نفس التخصص إلى محافظة الأخرى).

6- يتم البت فى باقى طلبات النقل مع الوضع بالاعتبار ألا يؤدى النقل إلى زيادة العجز بأى تخصص طبى بالمحافظة المنقول منها الطبيب قدر المستطاع، أما فى حالة وجود معوقات فى توفير الدرجة المالية بالمحافظة المنقول إليها، فيتم الموافقة على ندب الطبيب لمحافظة إقامته لحين توفير الدرجة المالية.