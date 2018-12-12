شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعة.. قطع المياه 24 ساعة عن عدد مناطق بـ "أبو النمرس" فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة الجيزة، عن تنفيذ شركة مياه الشرب والصرف الصحى لأعمال العمرة النصف سنوية بمحطة مياه أبوالنمرس المرشحة مما سيضطرها إلى إيقاف العمل بالمحطة ولمدة 24 ساعة تبدأ السادسة مساء يوم الجمعة الموافق 14/12/2018 وحتى الساعة الـ 6 مساء يوم السبت 15/12/2018 وذلك لرفع كفاءة العمل وتفادى حدوث أية أعطال .

وأوضحت الشركة، أنه نتيجة للأعمال سيتم قطع المياه عن بعض المناطق وهى ( بنى يوسف ، زاوية أبومسلم ، ترسا ، عرب التل ، الحرانية ، الملاءة ، الريغة ، فرع كامل ، شارع 6 أكتوبر) وضعف عام بخطوط المياه بباقى أنحاء مركز ومدينة أبوالنمرس، على أن يتم تسييرسيارات لنقل مياه الشرب النقية لتلك المناطق.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بضرورة الإلتزام بالمواعيد المعلنة وعودة ضخ المياه بصورة طبيعية فور الإنتهاء من الأعمال.

وناشدت محافظة الجيزة المواطنين ومسئولى المنشآت والمصالح الحكومية والخاصة، ضرورة تدبير إحتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع ، كما أنه تم تخصيص رقم طوارىء ( 125 ) لطلب سيارات مياه الشرب ولتلقى الشكاوى فى هذا الشأن.