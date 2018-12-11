مصر | النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعي في اغتصاب طفلة على يد والدها بعين شمس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعي في اغتصاب طفلة على يد والدها بعين شمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعجلت نيابة عين شمس، برئاسة المستشار شريف عيسوي، تقرير الطب الشرعي لطفلة، لبيان تعرضها للاغتصاب من والدها من عدمه.

وكانت والدة الطفلة، اتهمت طليقها بالاعتداء على ابنتها أثناء تواجدها في منزله بصحبة زوجته الأخرى.

وقرر قاضي المعارضات قبل يومين تجديد حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه باغتصاب ابنته بمنطقة عين شمس.

وقالت الطفلة المجني عليها، 16 سنة، في التحقيقات، إن والدها يتعاطى المواد المخدرة واعتدى عليها عدة مرات مهددا إياها بالقتل، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.