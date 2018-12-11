شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أديب: الأوضاع الاقتصادية في أوروبا ستؤثر على مصر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي عمرو أديب إن الأوضاع السياسية والاقتصادية في دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا ستلقي بظلالها على مصر، معتبرا أن «الاقتصاد المصري يتحرك بشكل جيد على عكس الاقتصاد العالمي».

وأضاف في برنامجه «الحكاية» على فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الاثنين، أن مصر تستورد أكثر احتياجاتها من تلك الدول، وأن ارتفاع معدلات التضخم فيها سيتبعه ارتفاع في الأسعار بالسوق المصرية.

وأشار إلى تراجع قيمة الجنيه الإسترليني لأدنى مستوياته منذ عامين، معقبا: «لو الاقتصاد العالمي شهد تضخما الأسعار سوف تزيد في مصر، السيارة الأوروبية لو زادت في فرنسا هتجيلنا مصر زايدة».

وتابع: «الناس دي لو عندها مشكلة اقتصادية أنت كمان هيبقى عندك، هناك مشاكل سياسية واقتصادية في أكثر الدول التي تتعامل مع مصر، في إيطاليا واليونان، هؤلاء هم شركاء مصر في التجارة».