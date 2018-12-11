المركز القومي للموسيقي يحتفل بمئوية ميلاد ليلى مراد​

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أقام المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافي، مساء الإثنين، احتفالية بمناسبة مرور مائة عام على ميلاد الفنانة الراحلة ليلى مراد، تحت إشراف فارس عبد المنعم مدير عام المركز، وذلك بمسرح مركز الهناجر للفنون.

وقدمت الفرقة الموسيقية الدائمة بالمركز، مقطوعات موسيقية لأشهر أغانى ليلى مراد، وباقة من أروع أغانيها منها "الحب جميل" تغنى بها المطرب أحمد محسن، وتغنت المطربة أنغام مصطفى بأغنية "يا أعز من عيني"، "ليه خلتنى أحبك"، "أنا قلبى دليلى"، "يا رايحين للنبي الغالي"، و "سنتين وأنا أحايل فيك".

كما تغنت أنغام مصطفى بمصاحبة المايسترو إيهاب عبد الحميد على آلة الكمان بأغنية "عهد الهوى". واختتم الحفل بدويتو"شحات الغرام" لأحمد محسن وأنغام مصطفى.

حضر الاحتفال الموسيقار منير الوسيمى، والفنانة رجاء حسين، والفنانة آمال رمزى، والدكتور جمال نوفل أستاذ الموسيقى بجامعة حلوان، والفنان التشكيلى الدكتور جمال الموجى، والكاتب المسرحي محمد أبو العلا السلاموني، والفنانة عزة لبيب، ومنيرة أباظة شقيقة الفنان رشدى أباظة، وعدد كبير من الإعلاميين وعشاق الفنانة ليلى مراد.