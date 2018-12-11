أخبار مصر | ‏المفوضية الأوروبية: ‏مصر لاعب مهم في تدعيم عملية السلام بسوريا وليبيا والخليج وأفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ‏المفوضية الأوروبية: ‏مصر لاعب مهم في تدعيم عملية السلام بسوريا وليبيا والخليج وأفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

المفوضية الأوروبية: ‏علاقتنا بمصر شهدت تعاونا وثيقا ‏في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والقضايا الإقليمية

أكدت ‏المفوضية الاوروبية أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر شاهدت تعاونا وثيقا ‏في العديد من المجالات خلال الفترة من يونيو 2017 حتى مايو 2018، ‏خاصة في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبحث العلمي والطاقة ‏والهجرة ومكافحة الإرهاب والقضايا ‏الإقليمية.

‏جاء ذلك في تقرير نشرته المفوضية الأوروبية تحت عنوان الشركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والذي يغطي تلك الفترة ويسلط ‏الضوء على التطورات الرئيسية في التعاون بينهما مع التركيز بشكل خاص على تحقيق الأهداف المحددة في إطار أولويات الشركة 2017 حتى 2020، والتي تم اعتمادها خلال مجلس الشركة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في يوليو 2017.

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ونقلت المفوضية عن فيديريكا موجيريني، الممثلة العليا للشؤون الخارجية وللسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، ‏قولها إن مصر واستقرارها وتطورها أمر أساسي بالنسبة للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء والمنطقة ككل، ‏مشيرًا إلى أنه لهذا السبب تم التوقيع على أولويات الشراكة العام الماضي، وتعزيز الشركات القوية معَا، ‏ومن أجل الشعب المصري قائلة: "نحن مصممون على مواصلة أعمالنا معا ‏من اجل مواطنينا".

‏كما نقله عن المفوض لسياسة الجوار الأوروبية، والمفاوضات التوسع يوهانس هان ‏في العام الماضي قمنا بتكثيف عملنا لدعم مصر في إصلاح اقتصادها ‏والعمل على تحقيق نمو مستدام وشامل، وأنه بالنسبة الى الاتحاد الأوروبي فإن ضم جيل الشباب ‏والنساء ولمستضعفين في هذه العملية أمرا أساسيا وسيواصل ‏الاتحاد الأوروبي دعم مصر في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية وسنواصل العمل معا من اجل الاستمرار وازدهار المنطقة.

‏وأوضحت المفوضية أن الفترة المشمولة بالتقرير شهدت تأكيد ‏الاتحاد الأوروبي بالتزاماتها تجاه مصر من خلال الحوارات السياسية المنتظمة ‏والزيارات الثنائية ‏بين الاتحاد الأوروبي والجانب المصري واستمرار تفعيل المساعدات المالية من قبل الاتحاد الأوروبي مشيرة إلى أن مصر وصلت مشاركتها كلاعب إقليمي في القضايا الإقليمية والدولية الرئيسية خاصة من منظور رئاستها ‏للاتحاد الإفريقي العام المقبل مثل عملية السلام في الشرق الاوسط والأزمة في سوريا ‏وليبيا، والوضع في الخليج والتعاون الأورو متوسطي.

وأوضح أن استنتاجات التقرير تشير عموما الي ان التعاون في المجالات ذات الأولوية بين الاتحاد الأوروبي ومصر تسير على الطريق الصحيح إلى أنها أوضحت أن هناك تحديات ملحوظة ما زالت ‏متعلق بمجال ‏سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية والمجال المتاح للمجتمع المدني.

وأكد البيان أن مجلس الشركة العام القادم الذي سيعقد في بروكسل في عشرين ديسمبر سيكون فرصة لمواصلة مناقشة الشراكه الاوروبية المصرية الأشهر المقبلة، موضحًا أن إجمالي المساعدات الاتحاد الأوروبي الى مصر بلغت 1.3 ‏مليار ‏يورو في هيئة منح ويستهدف هذا المبلغ بشكل رئيسي التنمية الاجتماعية وخلق الوظائف والبني التحتية والطاقة المتجددة وإدارة المياه ‏والصرف الصحي وإدارة النفايات ويدعم أيضا تحسين الحوكمة ‏وحقوق الإنسان والعدالة واصلاح الإدارة العامة في مصر.

‏وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم من خلال برنامج متعدد سنوات من أجل النمو الشامل وخلق فرص العمل وإيجاد البيئات المواتية للأعمال التجارية ‏والتشجيع الاصلاحات الاقتصادية لصالح المؤسسة بما في ذلك سهولة الحصول على التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

‏كما يشجع الاتحاد المشاريع الكثيفة العمالة والأشغال العامة ‏باعتبارها شبكة أمان فعاله وذات أهداف ‏محددة، ‏وأن 50 ألف شاب أغلبهم من النساء اكتسبوا مهارات ‏جديدة، وتمكنوا من الحصول على وظائف من خلال برنامج العمالة الطار ‏جديدة وتمكنوا من الحصول على وظائف من خلال برنامج العمل الطوارئ "EEIP" ‏الذي تم الانتهاء منها في يناير 2018 بينما حصل ما يقرب من 10 آلاف شاب على الدعم للبدء في مشاريعهم الخاصة.

‏وأشار التقرير إلى أن الزيارات والاجتماعات رفيعة المستوى ساهمت في تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر خلال الفترة من ‏2017 حتى عام 2018، وفي مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

‏وتضمنت هذه الاجتماعات لقى بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس المجلس الأوربي دونالد توسك،‏في سبتمبر 2017، وشملت هذه الزيارة لقاءات فيديريكا موجيريني، الممثلة العليا للشؤون الخارجية وللسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي ‏مع وزير الخارجية سامح شكري، ‏الهامش المحافل الدولية المختلفة، ‏وزيارة المفوض لسياسة الجوار الأوروبية يوهانس هان ‏في أكتوبر 2017 للتأكيد دعم الاتحاد الأوروبي لإدارة الهجرة في مصر خارج وداخل حدودها.

‏وأشار التقرير إلى أنه تم توقيع برنامج بقيمة 60 مليون يورو في إطار صندوق الاتحاد الأوروبي لحالات الطوارئ في أفريقيا، وشملت اللقاءات زيارة مفوضة العمل المناخي والطاقة ميجيل آرياس كانيتي ‏في أبريل 2018، حيث يتم توقيع مذكرة تفاهم جديده حول التعاون في مجالات الطاقة، وإطلاق ديميتريس أفراموبولوس، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة ‏في ديسمبر 2018 ‏الحوار الهجرة بين مصر والاتحاد الأوروبي، و‏يهدف ذلك لتحسين التعاون والمناقشة حول الموضوع الشامل للهجرة.

‏وأكد التقرير وجود خطوة أخرى ‏في التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر، المسألة في توقيع اتفاقية للتعاون ‏العلمي والتكنولوجي لمشاركة نصر في الشركة من أجل البحث والابتكار في منطقة البحر المتوسط pRIMA ‏في أكتوبر 2017.