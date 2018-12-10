شكرا لقرائتكم خبر عن صور ..رئيس قضايا الدولة يستقبل وفدا قضائيا من وزارة العدل والنيابة العامة السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استقبل اليوم المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة،وفدا قضائيا من وزارة العدل والنيابة العامة السعودية بمقر هيئة قضايا الدولة،وذلك للاطلاع على منظومة العمل القضائى،بقضايا الدولة ومعرفة دورها المحورى الذى أناط بها الدستور والقانون فى الدفاع وحماية المال العام.

قد كان فى استقبال الوفد المستشارون أعضاء المجلس الاعلى ،والمستشار محمد عبداللطيف رئيس قطاع الامانة العامة والمستشار محمد بكر رئيس التفتيش

والمستشار بدر مجلى،رئيس المكتب الفنى ،والمستشار حمدى حماد نائب رئيس قسم المنازعات ،والمستشارون أحمد البلتاجى وأحمد ثابت وسيد نور وإيهاب سعيد ويسرى مدنى الأمناء العموم المساعدون.



صورة تذكرية للوفد السعودى أمام هيئة قضايا الدولة



المستشار محمد عبداللطيف رئيس قطاع الامانة العامة (2)



المستشار يسرى مدنى خلال استقبال الوفد السعودى



جانب من اللقاء