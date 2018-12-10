شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة بـ"زراعة المنوفية": السماد العضوى فى تسميد القمح يٌحسّن القيمة الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقشت الباحثة أماني حامد القوصي، رسالة الماجستير بقسم المحاصيل بكلية الزراعة جامعة المنوفية تحت عنوان الصفات المحصولية والتكنولوجية لأصناف قمح الخبز الجديدة النامية تحت نظم تسميد معدنى وعضوى.

وأوضحت الباحثة خلال فعاليات المناقشة ،أن الدراسة تهدف إلى الوصول إلى أفضل المعاملات الزراعية ، التى تزيد من إنتاجية محصول القمح وتحسين من جودة رغيف الخبز، حيث كشفت الدراسة تفوق صنف القمح جيزة 171 فى اعطاء انتاجية بلغت 26 أردب للفدان علاوة على تحسين القيمة الغذائية للدقيق وذلك عند تسميد القمح بمعدل 3 طن كمبوست تضاف أثناء اعداد الأرض للزراعة علاوة على اضافة 100 كجم نترات نشادر خلال مراحل النمو الخضرى، مما جعل الباحثة توصي بضرورة الإعتماد على الأسمدة العضوية والخامات الطبيعية فى تسميد القمح كبدائل للأسمدة الكيماوية التى تضر بالنظام البيئى الزراعى وتضر بصحة الإنسان.

وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتور محمد عبد الستار، أستاذ المحاصيل بكلية الزراعة بالشاطبى جامعة الأسكندرية، الدكتور شعبان الشمارقة أستاذ المحاصيل بكلية الزراعة جامعة المنوفية، الدكتور محمود الدسوقى أستاذ المحاصيل بكلية الزراعة جامعة المنوفية، الدكتور أحمد سعيد أستاذ الصناعات الغذائية بالمركز القومى للبحوث.