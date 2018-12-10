مصر | حبس ربة منزل لإدخالها أقراصا مخدرة لزوجها داخل الحجز بالدرب الأحمر

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قررت نيابة الدرب الأحمر الجزئية حبس ربة منزل، 4 أيام بتهمة إدخال أقراص مخدرة إلى زوجها أثناء زيارته داخل القسم، كما أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة. وكان رجال مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر قد تمكنوا من ضبط سيدة أثناء محاولة إدخالها 7 شرايط من مخدر الاستروكس والترامادول لزوجها داخل الحجز أثناء الزيارة، وبتفتيشها عثر بحوزتها على الأقراص المخدرة من الترامادول والاستروكس وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.

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