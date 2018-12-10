‏"‫حلم الوظيفة"| ضبط موظف بتهمة النصب على المواطنين بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة، اليوم الاثنين، القبض على موظف لقيامه بالنصب والاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين، بزعم إلحاقهم بإحدى الوظائف الحكومية بالغربية.

كان تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا بلاغا من "ياسر.أ.ز" وأخران مقيمين بدائرة مركز شرطة بسيون - بمحافظة الغربية بقيام "صبحى.م.م"، الاستيلاء منهم على 60 ألف جنيه، مقابل إلحاقهم بإحدى الوظائف الحكومية بزعم علاقاته ونفوذه بالمسئولين بتلك الجهة (على خلاف الحقيقة)، إلا أنه لم يفي بما وعد به وأمتنع عن رد المبلغ المالي المستولى عليه، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة البلاغ.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها للشاكين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.