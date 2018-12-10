شكرا لقرائتكم خبر عن الجمارك: حماية المنتج المحلى وانتشار السلع الاستفزازية وراء إلغاء الدولار الجمركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مجدى الأنصارى رئيس قطاع النُظم والإجراءات الجمركية بمصلحة الجمارك، عن الأسباب الحقيقية لإلغاء الدولار الجمركى على بعض السلع المُستوردة دون الأخرى، مؤكدا أن القرار لا علاقة له بإلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية.

وأوضح الأنصارى، أن القرار جاء بعد انتشار السلع الاستفزازية مثل الكافيار والزهور الصناعية والحيوانات الحية مثل الخيول العربية، ووجود سلع محلية مُنافسة للمنتجات المستوردة، لافتا إلى أن قائمة السلع الاستفزازية شارك فى إعدادها مصلحة الجمارك ووزارة التجارة والصناعة.

كانت النائبة ميرفت ألكسان، رئيس اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة أداء المصالح الإيرادية، قد تساءلت عن أسباب إلغاء الدولار الجمركى لبعض السلع، وطلبت بيان بالسلع الأساسية وغير الأساسية.

وأوضحت النائبة أنها تتفق مع القرار، لكنها تساءلت عن معايير تصنيف السلع إلى أساسية وغير أساسية، ولماذا لم يتم اتخاذ هذا القرار مبكرا ما أضاع على الدولة الكثير من المبالغ.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمتابعة أداء المصالح الإيرادية، المنعقد الآن برئاسة النائبة ميرفت ألكسان وبحضور رئيس مصلحة الجمارك المصرية وقيادات المصلحة.