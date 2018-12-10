شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تطالب بعدم استيراد أو تصنيع ملابس شبيهة بالزى العسكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، أصحاب شركات ومصانع الأقمشة والمنسوجات بعدم استيراد أو تصنيع أقمشة وملابس شبيهه بالملابس العسكرية.

وأكد المتحدث العسكرى أن القوات المسلحة تهيب بأصحاب شركات ومصانع الأقمشة والمنسوجات بعدم استيراد أو تصنيع أقمشة وملابس شبيهه بالملابس العسكرية.

وشدد العقيد تامر الرفاعى فى بيان على صفحته، اليوم الإثنين، على أن القيادة العامة للقوات المسلحة تهيب بأصحاب الشركات والمصانع العاملة فى مجال المنسوجات والأقمشة عدم استيراد أو تصنيع ملابس أو أقمشة شبيهه بالمهمات المستخدمة بالقوات المسلحة والشرطة المصرية، حفاظاً على الأمن القومى المصرى، ولمنع استخدام العناصر الإرهابية لتلك الملابس فى أعمال قد تؤثر على أمن وسلامة الوطن والمواطنين، وتحذر القوات المسلحة بأن من يخالف ذلك سيتعرض للمساءلة القانونية، كما تدعو المواطنين للإبلاغ عن أى مخالفات تتعلق بذلك .

فى سياق منفصل ، تكثف عناصر القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية إجراءات تأمين المعابر والموانئ والمنافذ الحدودية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، لمنع دخول أى ملابس أو أقمشة شبيهة بالملابس العسكرية أو الشرطية إلى داخل البلاد .