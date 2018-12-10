شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة": تنفيذ 69 ندوة إرشادية حول أمراض البطاطس والطماطم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مركز البحوث الزراعية، ممثلاً فى معهد بحوث أمراض النباتات بوزارة الزراعة، تنظيم أكثر من 69 من الندوات والدورات التدريبية والإرشادية المكثفة بالمحافظات، حول مكافحة أمراض النباتات خاصة محصول البطاطس والطماطم وبنجر السكر لزيادة الإنتاج، ومواجهة التغيرات المناخية على المحاصيل الزراعية .

وقال الدكتور أشرف خليل، مدير معهد أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعية، إن هناك لجانًا مكثفة وندوات ارشادية بمختلف المحافظات على مدار الشهر الجارى لتعريف المزارعين بأهم عمليات المكافحة المتكاملة للأمراض المحاصيل.

وأضاف مدير معهد امراض النباتات أنه سيتم تنفيذ دورة تدريبية حول المكافحة المتكاملة لأهم أمراض المحاصيل الحقلية والبستانية بمحافظة الغربية خلال الفترة بدأت أمس وتستمر حتى الخميس المقبل، كما سيتم تنفيذ نفس الدورة بمركز الداخلة فى محافظة الوادى الجديد خلال الفترة من 16 وحتى 20 ديسمبر.

وأضاف "خليل" أنه سيتم أيضًا طوال الشهر تنفيذ 26 ندوة إرشادية حول أهم الأمراض التى تصيب محصول الطماطم والطرق الحديثة للمكافحة بمحافظات: الإسماعيلية، الدقهلية، دمياط، الجيزة، القليوبية، بنى سويف، الشرقية، كفر الشيخ، البحيرة، الغربية، المنوفية، الفيوم، ومحافظة المنيا، فضلاً عن تنفيذ 24 ندوة إرشادية حول أهم الأمراض التى تصيب محصول البطاطس والطرق الحديثة للمكافحة بمحافظات: الإسماعيلية، الشرقية، الدقهلية، دمياط، كفر الشيخ، البحيرة، الغربية، الجيزة، بنى سويف، المنوفية، القليوبية، والمنيا.

وأشار الى أنه سيتم أيضًا تنفيذ 20 ندوة إرشادية حول أهم الأمراض التى تصيب محصول بنجر السكر والطرق الحديثة للمكافحة بمحافظات: كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، البحيرة، النوبارية، الشرقية، الفيوم، الإسماعيلية، بورسعيد، والمنيا، فضلا عن تنفيذ 5 ندوات إرشادية ويوم حقل تحت عنوان: "أمراض المانجـــــــــو.. العفن الهبابى وطرق مكافحته" بمحافظات الفيوم، الإسماعيلية، وقنا.