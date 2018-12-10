شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مشاجرة داخل غرفة عمليات مستشفى بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف عبدالباري العجيزي، مدير المستشفيات بمحافظة المنوفية، تفاصيل الاعتداء الذي وقع من طبيب نساء على طبيب تخدير داخل غرفة العمليات.

وقال «العجيزي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع سعيد حساسين اليوم الأحد، إن ما حدث «طبيب النساء أراد تخدير حالتين في وقت واحد وطبيب التخدير رفض وتمسك بالقانون بتخدير حالة واحدة فقط، وحصل خناقة بين الشخصين».

وأضاف: «عملوا محضر في قسم الشرطة وطبيب النساء اتعرض على النيابة، وده شق جنائي ليس لنا علاقة به، الدكتور نصيف الحفناوي أمر بنقل طبيب النساء من المستشفى فورا وبكرة سيتم تنفيذ القرار».

وأشار إلى أن النيابة الإدارية ستتولى التحقيق في القضية، لإيقاع الجزاء على المخطئ، ولفت إلى أن وكيل وزارة الصحة خاطب لجنة آداب المهنة بالنقابة لتوقيع العقاب المناسب.