شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة، والتى تضم أهم الأخبار على مدار اليوم الأحد، منها افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي منتدى أفريقيا 2018، وتوقيع مصر والبنك الدولى اتفاقا بمليار دولار، وإعلان اللواء أحمد زكى عابدين رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة أن 60 سفارة طلبت أراضى بالعاصمة الإدارية، وإعادة وزارة التموين 232 ألف مواطن للبطاقات بعد تظلمهم وتحديث بياناتهم





















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