شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولون: إصابة ستة إسرائيليين في هجوم بالرصاص نفذه فلسطيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤولون إسرائيليون إن فلسطينيا أطلق النار اليوم الأحد على مجموعة من الإسرائيليين كانوا يقفون عند محطة للحافلات قرب مستوطنة يهودية بالضفة الغربية المحتلة.

وقال مسؤولون طبيون إن امرأة من المصابين في حالة حرجة.

وقال الجيش الإسرائيلي "أُطلقت أعيرة نارية من عربة فلسطينية مسرعة على مدنيين إسرائيليين كانوا يقفون عند محطة للحافلات... رد جنود كانوا موجودين على مقربة بإطلاق النار صوب العربة المشبوهة التي لاذت بالفرار".

وتابع بيان الجيش أن القوات الإسرائيلية ما زالت تبحث عن المهاجمين.