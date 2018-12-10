شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع طفلة وإصابة سيدة فى سقوط عقار من ثلاثة طوابق بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقيت طفلة مصرعها وأصيبت سيدة، مساء اليوم فى سقوط عقار مكون من طابق أرضى وثلاث طوابق علوية بمنطقة غيط العنب التابع لحى غرب الإسكندرية.

تلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية بلاغا من قسم شرطة كرموز بسقوط عقار رقم 10 ش وادى النطرون بغيط العنب، وعلى الفور انتقل رئيس الحى للعقار وبحضور القيادات الأمنية من قسم شرطة كرموز وقوة الحماية المدنية ووحدة الإسعاف ومديرالمتابعة الميدانية ومفتشى الإدارة والمهندس النبطشى بالحى.

وبالمعاينة، تبين أن العقار مكون من طابق أرضى وثلاث طوابق علوية هى حوائط حاملة وأسقف خرسانية، وتبين سقوط سقف حجرة الطابق الثالث حتى الطابق الأرضى، ونتج عن سقوط العقار حالة وفاة لطفلة تدعى "وعد وائل حسن" وإصابة سيدة، وتم نقلها لمستشفى الميرى.

وعلى الفور، تم تحرير محضر بقسم شرطة كرموز برقم 5108 إدارى كرموز، والجدير بالإشارة إلى أن المنطقة التى يقع بها العقار تقع ضمن مشروع التطوير الحضارى لبشاير الخير والتى تم حصرها.