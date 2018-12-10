شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الاثنين 10-12-2018 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الاثنين ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل نهارا بارد ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تكون الرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً : تبقى درجات الحرارة دون مُعدلاتها المُعتادة لمثل هذا الوقت من العام بقليل، و يستمر الطقس بارداً بوجهٍ عام، مع ظهور كميات من السُحب المنخفضة، و تكون الرياح جنوبية غربية، خفيفة إلى مُعتدلة السرعة.

في خليج العقبة، الرياح: جنوبية، خفيفة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (20-30 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية

ليلاً: يستمر الطقس بارداً بوجهٍ عام في أغلب المناطق، وبشكل لافت في السهول الشرقية وجبال الشراه، تكون الرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.