شكرا لقرائتكم خبر عن القس إندريه زكى يزور الكنيسة الإنجيلية العربية بالسويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، قيادات الكنيسة الإنجيلية العربية بالسويد، وراعي الكنيسة الانجيلية، القس إسحق ذكري. ومن المقرر أن يلتقي القس أندريه زكي عدد من قيادات المجتمع المدني السويدي، غدا الإثنين، قبل سفره الى ألمانيا لإستكمال رحلته الخدمية.

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