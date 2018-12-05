شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة بالشرق الأوسط.. «عين شمس التخصصي» تجري عمليتي زراعة كبد في توقيت واحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت مستشفى عين شمس التخصصي، التابعة لجامعة عين شمس، اليوم الثلاثاء، لأول مرة في مصر والشرق الأوسط، عملية زراعة كبد لحالتين في نفس التوقيت، من خلال فريق جراحي وفريق تخدير واحد، برئاسة الدكتور محمود المتيني، عميد كلية الطب ورائد زراعة الكبد في مصر.

وقال الدكتور على الأنور، مدير مستشفى عين شمس التخصصي، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إن هذا الإنجاز هو الأول من نوعه بمصر والمنطقة، إذ تم البدء في الحالتين معا في توقيت واحد من السادسة صباحاً وحتى السادسة مساءً، مشيرا إلى أن هذا النجاح من شأنه القضاء على قوائم الانتظار لمرضى زراعة الكبد في مصر، ومن ثم المساهمة بشكل كبير في المبادرة الرئاسية لتلك العمليات.

وأضاف أن عملية زرع الكبد الواحدة تستغرق 12 ساعة، وهذا يقلل من معدل إنجاز العمليات، ومن ثم ارتفاع قوائم الانتظار، مشيرا إلى أن إمكانية إجراء عمليتين في توقيت واحد يمكن المستشفى من مضاعفة العدد، وإجراء 8 حالات زرع كبد شهريا بدلا من 4 حالات فقط.

وأشار إلى أن المريض الأول عمره 48 عامًا وكان مصاباً بفيروس سي مع ورم بالكبد، والمتبرع شقيقته وعمرها 40 عاما، أما المريض الثاني رجل عمره 63، ويعاني من تليف كبدي غير معلوم المصدر مع ورم بالكبد، والمتبرع الابن السن 37 عاما، وجميعهم حالتهم مستقرة.

وكشف مدير المستشفى عن وصول عدد حالات زراعة الكبد منذ بدء البرنامج منذ عام ٢٠٠٨ إلى 352 حالة، وتوجه بالشكر والتقدير لجميع أعضاء الفريق الطبي المشارك، من جراحة وتخدير ورعاية مركزة وباثولوجي وإشاعة وتمريض، لما بذله من مجهود كبير وتوفير كافة الإمكانات لإتمام هذا العمل العظيم.

وحرص الأنور على توجيه الشكر للفريق الجراحي بالاسم والذي يضم، الأطباء محمود المتيني، محمد فتحي، محمد بهاء، هاني سعيد، محمد راضي، كمال ممدوح، أحمد عادل، محمد هشام، مصطفى عمر، مصطفى عبدالحليم، آية عصام. وفريق التخدير جمال فؤاد، نبيلة فهمي، فادى أديب، عمرو هلال، محمد عبدالفتاح، دعاء جلال، ندى السعيد، شروق أيمن، داليا طارق، محمد شاهين، منار محسن.

كما شكر فريق الباثولوجي ماجدة المنيري، منال المهدي، نضال محمد، وفريق الباطنة محمد أمين صقر، آمال التهامي، مها محسن، هاني دبوس، إيمان فوزي منتصر، هند السعيد، ياسمين محمود، هبة فهيم، محسن إبراهيم، سارة علاء عثمان.