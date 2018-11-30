أخبار مصر | الوحش "زوبر" وصواريخ "إس-400" ومقاتلات "تي-50".. "فيديو" للمتحدث العسكري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوحش "زوبر" وصواريخ "إس-400" ومقاتلات "تي-50".. "فيديو" للمتحدث العسكري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر العقيد أركان حرب، تامر الرفاعي، المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، فيديو خاص بمعرض الأسلحة الدولي "إيديكس-2018"، حيث ظهرت فيه مجموعة من الأسلحة الروسية المتطورة.

الفيديو الذي أطلقه متحدث الجيش، أظهر منظومة الدفاع الروسية "إس-400"، ومقاتلات سوخوي "تي-50"، ومروحيات "كا-52" (التمساح)، بالإضافة إلى السفينة الحربية البرمائية "زوبر" المحمولة على وسادة هوائية.

ومن المقرر أن يتم الكشف عن أقوى المنظومات الدفاعية على مستوى العالم، في المعرض المصري الأول للسلاح، الذي سيعقد في الفترة من 3 – 5 ديسمير المقبل.