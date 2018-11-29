شكرا لقرائتكم خبر عن إطلالة جريئة من رانيا يوسف تخطف الأنظار في ختام «القاهرة السينمائي» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ظهرت الفنانة رانيا يوسف في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورتة الـ40، والذي يقام بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية بإطلالة أثارت جدلًا حيث ارتدت يوسف فستان أسود اللون شفاف أشبه بالمايوه.

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