أخبار مصر | "عربية النواب" تناقش تطورات الوضع في اليمن وليبيا الأسبوع المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عربية النواب" تناقش تطورات الوضع في اليمن وليبيا الأسبوع المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد لجنة الشئون العربية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد رسلان، 4 اجتماعات الأسبوع المقبل؛ لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بالوضع في كل من اليمن وليبيا. وأفاد بيان للجنة الشئون العربية اليوم الأربعاء، بأن اللجنة ستعقد اجتماعين يوم الأحد المقبل؛ لمناقشة آخر تطورات الوضع في اليمن، كما ستعقد اجتماعين آخرين يوم الاثنين المقبل؛ لنظر آخر تطورات الوضع في ليبيا.

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