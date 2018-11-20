شكرا لقرائتكم خبر عن باحث في الحركات الإسلامية: الإخوان أسسوا لجان لتجنيد شباب الجامعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عمرو فاروق، الباحث في الحركات الإسلامية، إن التنظيمات المتطرفة تبذل مجهودا كبيرا لصناعة العقول المتشددة.

وتابع «فاروق» خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «مواجهة الأفكار المتطرفة تتطلب بذل مجهودا مضاعفا للوصول إلى المواطنين على أراض الواقع، بعيدا عن دور مراكز الدراسات والأبحاث».

وأشار «فاروق» إلى أن كافة التنظيمات الإرهابية بما فيها الإخوان أسسوا لجان تحمل مسمى «الاستقطاب والتجنيد»، لنشر فكرهم المتطرف بين مختلف فئات الشباب.