شكرا لقرائتكم خبر عن غية من نوع خاص.. هواة الصقور يروون تفاصيل حياتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عالم تربية الصقور عالم له قواعد خاصة وتفاصيل لا يعرفها سوى أهله، وفى يوم الصقارة العالمى، الذى يقام فى 16 نوفمبر من كل عام، أقامت نوادى هواة تربية الصقور المصرية احتفالا خاصا على مدار يومين، نتابعه فى هذا التقرير الخاص.

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