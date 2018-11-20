شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد مقتنيات الملك توت عنخ آمون فى فيلم تسجيلى بالمتحف المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الفيلم التسجيلى عن عملية تغيير سيناريو العرض المتحفى بالمتحف المصرى بالتحرير، بعد نقل مقتنيات الملك الذهبى توت عنخ آمون، واستبدلها بمجموعة يويا وتويا الآثرية، والتى تضم أكثر من 200 قطعة، خاصة بعد نقل ما يقرب من 4400 قطعة من مجموعة توت عنخ آمون إلى المتحف المصري الكبير استعدادا لافتتاحه عام 2020.

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