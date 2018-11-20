شكرا لقرائتكم خبر عن حبيبى يا رسول الله.. زقلة بيسأل "لو قابلت سيدنا محمد هتقوله إيه"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل العالم الإسلامي اليوم بالمولد النبوي الشريف، وهى الذكرى التى تحمل مشاعر خاصة فى قلب كل مسلم، ونحن فى هذه الأجواء الروحانية، ماذا سنقول لو قابلنا أشرف الخلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ما هى المشاعر التى سنعبر له عنها، وما الشكوى التى سنقدمها له، كاميرا دوت مصر سألت المصريين هذه الأسئلة فى تقرير خاص.

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