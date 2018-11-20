شكرا لقرائتكم خبر عن «قنصوة» يكلف رؤساء الأحياء بتشجير الشوارع وتطوير الحدائق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء وشركة النظافة بإزالة جميع المخلفات أولاً بأول، خاصة بالمناطق المحيطة بالمزارات السياحية والمناطق الأثرية وتجميل وتطوير الحدائق العامة.

وقامت بهية عبدالفتاح، رئيس حى وسط، بتقليم الأشجار بشارع أبوقير أمام حديقة جبل المنارة وساعة الزهور وشارع السلطان حسين وحديقة نوبار التاريخية، كما قام حى وسط بالتنسيق مع منطقة آثار الإسكندرية والساحل الشمالى برئاسة محمد متولى برفع جميع المخلفات بمحيط طابية باب رشيد الأثرية داخل حدائق الشلالات القبلية والمسجلة بالقرار رقم 10357 لسنة1951 وتمت إزالة التعديات من حجرات مبنية من الخرسانة المسلحة وتنفيذ قرار الإزالة رقم 5141 لسنة 2017.

يذكر أن طابية باب رشيد التى تقع داخل حدائق الشلالات القبلية بوسط الإسكندرية والطابية ترجع لعصر محمد على باشا الذى زودها بستة مدافع والطابية تتكون من خمسة أضلاع مختلفة الأطوال مبنية من الحجر الجيرى متوسط الحجم وتتلاقى هذه الأضلاع فى زوايا مبنية من أحجار الليمونيت والجدران ترتفع حوالى 7 أمتار مع وجود ميل بسيط للداخل.

وقام حى غرب بأعمال رفع المخلفات والأتربة بشارع الهاويس بمنطقة مينا البصل، ورفع مخلفات تقليم الأشجار من أسفل كوبرى التاريخ، كما تم تقليم 20 شجرة فيكس بشارع المكس وزراعة مدخل ديوان عام حى غرب بـ18 من نباتات الظل و12 من النباتات المزهرة وذلك بالإضافة إلى الأعمال اليومية للاهتمام بالحدائق بنطاق الحى،

واستكملت إدارة الحدائق أعمال تقليم الأشجار بشارع أبوقير من كوبرى كليوباترا إلى قبل محطة قطار سيدى جابر ورفع المخلفات النباتية، كما تم رفع مخلفات تقليم وتبليط النخيل أولا بأول بسور نادى سبورتنج، وكذا قص وتهذيب الأشجار بشارع أبوقير من إشارة رشدى وحتى إشارة الوزارة، كما قامت إدارة الحدائق بالحى بإعادة زراعة الجزيرة ‏الوسطى بطريق الكورنيش ‏بمنطقة جليم أمام نادى المهندسين ورفع المخلفات والأتربة ‏بشارع البرت الأول أمام بيت ‏النعمة، وقص الأشجار ‏أمام سور جمعية الشروق ‏الخيرية منطقة السيوف، كما تم رفع المخلفات النباتية ‏بمثلث الصبارات أمام مطابع ‏محرم، وقص الستائر النباتية ‏بحديقة تكنوسكيب بمنطقة ‏سموحة. ‏