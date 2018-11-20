شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الإرشادات الغذائية للحفاظ على الصحة العامة × 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه المعهد القومى للتغذية التابع لوزارة الصحة مجموعة من النصائح والارشادات الغذائية الهامة التى يجب الحرص عليها للحفاظ على الصحة العامة. الخليج 365 يستعرض الارشادات الصحية التى أطلقاها المعهد القومى للتغذية . 1- نوع فى طعامك. 2- احرص على تناول طعام نظيف وآمن. 3- يجب الحرص على تناول السوائل خاصة المياة. 4- تناول قدر كاف من مجموعة الخيز والخضروات والفاكهه يوميا 5- احرص على تناول الأسماك والبقوليات 6- تناول الألبان والأطعمة الغنية لالكالسيوم يوميا 7- ابتعد عن التدخين والكحوليات 8- قلل من تناول الملح والسكر 9- تناول القليل من الدهون 10- احرص على مزاولة الرياضة .

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