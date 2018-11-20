شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أطفال بعد إنقاذهم من الشارع: حياتنا كانت كلها خوف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

معتز حمادة، وكريم يوسف، وعبدالرحمن محمد، 3 أطفال وقفوا على مسرح قاعة مكتبة مصر العامة فى المنيا أمام نحو 100 شخص، فى لقاء لبرنامج «حماية الأطفال بلا مأوى» يعرضون فى ثبات وفرحة تجربتهم مع المشروع الذى احتواهم، ويقدمون الشكر والتحية لمدير الدار الذى كانوا ينادونه بتلقائية «بابا رضا».

قال معتز، 10 سنوات: «كنت عايش فى الشارع، عرضوا علىّ أروح دار الرعاية، لكن ما كنتش عاوز أمشى معاهم، ورحت أشوف لقيت كل حاجة حلوة ومية مية، بشكر بابا رضا، مدير دار الرعاية، وتحيا مصر، وبقولكم.. أى حد يشوف طفل فى الشارع ما سمعش عن الدار يجيبه».

فيما قال كريم، 13 سنة: «أنا مبسوط جدا فى الدار، فى الشارع كانت فيه حاجات كتير بتخوفنا، كل حياتنا خوف أصلاً، لكن أنا فى الدار لقيت ملابس وسرير ودولاب لى وحدى، وبنتعلم موسيقى مرتين فى الأسبوع، وعرفنا نصلى ونلعب كورة وبلياردو، ونتعلم صنعة فى ورش النجارة والحدادة والكهربا».

وقال عبدالرحمن، 7 سنوات: «بابا رضا حلو قوى وجدع معانا وأنا فرحان فى الدار، محدش كان بيعلمنى حاجة قبل كده». وقال حسنى يوسف، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى، ومدير برنامج «أطفال بلا مأوى»، إن الوزارة حددت البؤر والأماكن التى توجد بها المشكلة فى كافة المحافظات، وتم حصر 16 ألفا و19 طفلاً فى 10 محافظات عام 2014، موضحاً أن الوزارة تنفذ استراتيجية للحد من ظاهرة أطفال الشوارع، بالتعاون والشراكة مع منظمات المجتمع المدنى، ووزارة الداخلية من خلال الإدارة العامة للأحداث، ومديريات الأمن لتسهيل مهام عمل فرق الشارع والوحدات المتنقلة.

وأعلن حازم الملاح، المتحدث الإعلامى للبرنامج، أن الوزارة لديها برامج تطوعية تنفذها بالتعاون مع الشركاء، مشيراً إلى أهمية استثمار طاقات طلاب الجامعات فى دعم أنشطة برنامج حماية الأطفال بلا مأوى، والربط بين الجانب البحثى والعمل الميدانى.

وقال عبدالحميد الطحاوى، وكيل وزارة التضامن بالمحافظة، إن عدد الأطفال بلا مأوى فى مؤسسة دار التربية للبنين لرعاية الأطفال، يبلغ 22 طفلاً، وهناك وحدة متنقلة تجوب المحافظة لتقديم الرعاية الكاملة.