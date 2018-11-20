شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى: يجب إعادة قراءة التراث ليناسب العصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى تكثيف الجهود لإعادة قراءة التراث الفكرى، قراءة واقعية مستنيرة لنقتبس منه ما يتلاءم مع متطلبات العصر وطبيعة مستجداته، ويسهم فى إنارة الطريق لمستقبل مشرق للوطن والأمة والأجيال القادمة.

وأضاف، فى كلمته بالاحتفالية التى نظمتها وزارة الأوقاف بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف، أمس، أن بناء الإنسان وتنوير العقول، هدف استراتيجى وضعته الدولة لها خلال الفترة الحالية، متابعاً: «أدعو علماءنا وأئمتنا ومثقفينا إلى بذل المزيد من الجهد فى دورهم التنويرى، لنواجه بها أولئك الذين يدعون إلى التطرف والإرهاب».

وأكد أن سلوكيات العديد من المسلمين بعيدة تماما عن صحيح الدين سواء فى الصدق أو الأمانة أو الإخلاص فى العمل أو احترام الآخرين، متابعاً: «أرى العجب فى إدارة الدولة».

وأوضح الرئيس أن الإشكالية الحقيقية الحالية فى العالم الإسلامى ليست اتباع سنة النبى أو عدم اتباعها وإنما القراءة الخاطئة لأصول الدين، متسائلاً: «هل إساءة من يقولون نأخذ بتعاليم كتاب القرآن فقط وليس سنة الرسول أكثر أم التفكير المتطرف، وماذا عن سمعة المسلمين فى العالم حاليا»، متابعاً: «المؤامرات موجودة على مر العصور ودورنا هو التصدى لها».

وأشار إلى أن رجل الدين الحقيقى الذى يجب أن يتصدى كمفكر لقضايا عصره يجب أن تكون عقليته جامعة لكل المعارف فى المجالات كافة، ووجه بضم عدد من شباب الدعاة للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب حتى يتم توسيع مداركهم بمختلف المعارف والعلوم.

وقال الرئيس إن رسالة الإسلام حرصت على إرساء مبادئ وقواعد التعايش السلمى بين البشر وحق الناس جميعاً فى الحياة الكريمة، ومن دواعى الأسف أن يكون من بين المسلمين من لم يستوعب صحيح الدين وتعاليم النبى الكريم (ص)، فأخطأ الفهم وأساء التفسير، وهجر الوسطية والاعتدال.

وأكد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أن هناك صيحات دأبت على المطالبة باستبعاد السنة جملة وتفصيلا من دائرة التشريع والأحكام، والاعتماد على القرآن الكريم فحسب وهؤلاء على اختلاف مشاربهم وأذواقهم يجمع بينهم الشك والريبة فى رواة الأحاديث، والإغضاء عن جهود علمية جبارة مضنية، أفنى فيها علماء الأمة وجهابذتها أعمارا كاملة، عبر علم (الإسناد) أو (علم الرجال) وهو علم لا نظير له عند غير المسلمين لا قديما ولا حديثا. وأعرب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن شكره للرئيس السيسى لدعوته الشجاعة لتجديد الخطاب الدينى، الأمر الذى أصبح واجبا وأولى الأولويات فى حق العلماء والمثقفين والمفكرين، وأشار إلى أن مراعاة مقتضيات الزمان والمكان والأحوال والعرف والعادة أحد أهم شروط الفتوى والخطاب الدينى الرشيد على حد سواء.