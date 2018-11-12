شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عبد الحميد: مصر قيادة وشعبًا يريدون عودة الاستقرار إلى ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي عمرو عبدالحميد إن «مصر قيادة وشعبًا يريدون عودة الاستقرار إلى ليبيا، وأن تبتعد الدولة عن شبح التقسيم، ونريد عودة ليبيا دولة مزدهرة ومتقدمة وخالية من الجماعات المتطرفة».

وأضاف في برنامج «رأي عام» على قناة «TeN»، الأحد، أن «قطر وتركيا يلعبان بوقاحة في الساحة الليبية عن طريق بعض الجماعات المتطرفة، وتمويلهم، وليبيا هي الضلع الثالث للأمن المصري بجانب السودان»، مؤكدًا أن «الرئيس السيسي سافر لإيطاليا لحضور مؤتمر عن ليبيا، لأن مصر باحثة بصدق عن حل للأزمة الليبية».

وأوضح أن «القمة ستكون مصغرة من الدول المعنية بالشأن الليبي، ومصر سيكون رأيًا فاعلًا لحل الأزمة الليبية في القمة».