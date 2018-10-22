تعرف على اختصاصات مجلس إدارة صندوق رعاية المبتكرين بعد موافقة البرلمان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الاثنين 22 أكتوبر 2018 06:07 مساءً - وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة المنظمة باختصاصات مجلس إدارة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وفى مقدمتها وضع القواعد والضوابط والآليات المتبعة فى تسويق مخرجات المشروعات البحثية والابتكارية التى يقوم الصندوق بتمويلها، وكذلك نسب توزيع العائد من تسويق هذه المخرجات بما يضمن تحفيز وتشجيع شباب الباحثين والمبتكرين.

جاءت الموافقة على المادة التاسعة من مشروع قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، الخاصة باختصاصات مجلس إدارة الصندوق، بعد إضافة اختصاص أخر له بتحديد الفئات المستهدفة لكل برنامج بما يسمح بتوسيع قاعدة الشباب المستفيدين بالصندوق، فى ضوء اقتراح الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس وتأييد الحكومة ممثله فى وزير التعليم والبحث العلمى الدكتور عبد الغفار.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن إضافة الاختصاص الجديد من شأنه توسيع قاعدة الفئات العمرية المستفادة من الصندوق ويمكن أن يتم تقديم برنامج لخدمة طلاب المدارس.

وتنص المادة (9) بعد الموافقة عليها :

مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المسئولة عن شئونه وتصريف أموره ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين فى هذا القانون، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق الأغراض التى أنشئ الصندوق من أجلها وله على الأخص:

1- إقرار مشروع الموازنة السنوية للصندوق.

2- إقرار الخطة العامة لعمل الصندوق وآليات تنفيذها بما يحقق أهدافه.

3- وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولوائح الموارد البشرية وجداول أجور العاملين به وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم العمل بالصندوق، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة.

4- النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالصندوق.

5- وضع القواعد والضوابط والآليات المتبعة فى تسويق مخرجات المشروعات البحثية والابتكارية التى يقوم الصندوق بتمويلها، وكذلك نسب توزيع العائد من تسويق هذه المخرجات بما يضمن تحفيز وتشجيع شباب الباحثين والمبتكرين.

6- اعتماد آليات وضوابط تحكيم المقترحات المقدمة للصندوق لتمويلها.

7- إقرار التعاقدات والتصرفات والأعمال التى تمكن الصندوق من مزاولة نشاطه.

8- اقتراح عقد القروض وتدبير مصادر تمويلها.

9- تحديد الفئات المستهدفة لكل برنامج من البرامج التي يعمل الصندوق على تنفيذها.