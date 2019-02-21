كيف يمكنك تفادي عمليات الاحتيال في مجموعات البيع والشراء على التيليجرام؟

تحذيرات حول الاحتيال: كانت هناك العديد من التقارير عن انتحال شخصيات المشرفين في مجموعة الخليج 365 لبيع وشراء العملات الرقمية وكيف أن تلك الطريقة مخادعة للغاية.

في هذه المقالة، سنساعدك على التعرف على المشرف الحقيقي والتفرقة بينه وبين عمليات انتحال الشخصيات أو الصلاحيات “المحتالين/ المخادعين” سواء في مجموعة الخليج 365 لبيع وشراء العملات الرقمية أو في أي مجموعة أخرى على التيليجرام.

مجموعة الخليج 365 لبيع وشراء العملات الرقمية هي المجموعة الأولى والأكبر التي تهدف إلى تسهيل عمليات البيع والشراء للعملات الرقمية مقابل العملات النقدية في العالم العربي, وهي جزء من كيان الخليج 365 الذي يهدف إلى تقديم خدمات ودية وصحية وتثقيفية في عالم العملات الرقمية.

كما هو متوقع، المخادعون كُثر في مجال البلوكشين والعملات الرقمية. ومع ذلك، بعد الاطلاع على النصائح في هذه المقالة، سيكون من السهل تحديدهم والتعرف عليهم. والقاعدة العامة هي أن تكون ذكيًا وأن تكون على دراية جيدة عند مواجهة منتحل شخصية أو مخادع.

عند استخدام مجموعة الخليج 365 الرئيسية أو مجموعة الخليج 365 لشراء وبيع العملات الرقمية حيث يتفاعل المستخدمون / المستثمرون مع بعضهم البعض ومناقشة أو مشاركة أفكارهم و مشاكلهم، عادةً ما يكون هناك واحد أو أكثر من المشرفين الذين يمثلون فريق الخليج 365 والذين يجيبون على جميع استفسارات أعضاء المجموعة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

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في الأساس، هذا هو المكان الذي تبدأ فيه عملية الاحتيال.

على سبيل المثال: “Salman” هو أحد مشرفي مجموعات الخليج 365. باستخدام البيانات التالية:

الاسم: Salman || Arab-btc

اسم المستخدم : @SalmanMJ9

ثم يستخدم المخادع صورة المشرف واختيار معرف مشابه جدا على النحو التالي لاحتيال المستخدمين:

ما هو الفرق بين صورتين ؟

إذا كنت حريصًا بدرجة كافية، فسوف تلاحظ أن معرفًا جديدًا يتم إنشاؤه فقط عن طريق تغيير 9 الموجود في الحساب الرسمي إلى g. يستخدم المحتالون أيضًا بعض أنواع رموز “Unicode” غير المرئية أيضًا.

بعد أن ينجح في ذلك، سوف يتفاعل منتحل الشخصية مع أعضاء المجتمع ويحاول خداعهم من خلال تقديم المساعدة أو الإدعاء بقيامه بعمليات بيع أو وساطة في عمليات البيع والشراء.

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وهم يمضون قدمًا لتقديم عناوين المحافظ الخاصة بهم ويطلبون منك إرسال العملات الرقمية إلى حساباتهم لإتمام عمليات البيع والشراء.

المستخدم الحريص، يمكن أن يرى بوضوح أن هؤلاء أشخاص مختلفون على الرغم من كونهم متشابهين للغاية، ولهذا السبب يجب أن تكونوا أذكياء جداً في هذا المجال.

كيف تحمي نفسك جيدًا؟ ضع عيناك الاثنتين بدلاً من واحدة.

1- أ: افتح المجموعة واضغط على اسم المجموعة. قم بالتمرير لأسفل إلى قائمة الأعضاء وابحث عن نجمة أمام اسم العضو كما يلي (تشير النجمة الرمادية إلى أن العضو مسؤول في هذه المجموعة وأن النجمة الزرقاء تشير إلى أن العضو هو المنشئ للجروب), مثال:

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ب: جميع المشرفين لديهم علامة “مشرف” أو “Admin” جنبًا إلى جنب مع اسمهم. مثال:

2-إذا كنت بحاجة لأي استفسار فور، فقم بمراسلة أحد المشرفين في مجموعة الخليج 365 الرسمية، الرابط: https://t.me/BTCICOARAB

3 – يرجى توخي الحذر وعدم الوقوع في عمليات الاحتيال بسبب صورة وشعار يدل على اسم أو صورة لأحد من فريق عمل الخليج 365.

6-التحقق من الرسالة المثبتة في مجموعة الخليج 365 لبيع وشراء العملات الرقمية, هناك قائمة بجميع حسابات المشرفين، وإذا قمت بالنقر فوق اسم المستخدم الخاص بهم، فستتمكن من رؤية ملف التعريف الخاص بهم والتحدث إليهم مباشرة.

7-تأكد من أن لديك “مجموعات مشتركة” مع المستخدم الذي تتحدث إليه. من المرجح ألا ينضم الشخص منتحل الشخصية إلى مجموعة الخليج 365 الرسمية حيث سيتم طرده وحظره بمجرد التعرف عليه. مثال:حساب منتحل الشخصية الحساب الأصلي

حافظ على سلامتك واستخدم هذه النصائح لتتأكد من أنك تتحدث إلى فريق الخليج 365 الحقيقي. وبهذا المقالة نتمى أنك أصبحت على دراية جيدة بطرق اجتذاب المخادعين والمحتالين في عالم العملات المشفرة في مجموعات التيليجرام.