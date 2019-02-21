لماذا مؤشر “ناسداك” للبيتكوين هو صفقة كبيرة أكثر مما يدركونه معظم الناس؟

في يوم 11 فبراير ، أطلقت بورصة “ناسداك” Nasdaq – ثاني أكبر بورصة في العالم – مؤشرات خاصة بالبيتكوين والإيثريوم ، من أجل تقديم أسعار دقيقة لتلك العملتين الرقميتين الرائدتين .
وفقاً لمحلل العملات الرقمية “أليكس زيوبسنيز” Alex Ziupsnys ، فإن إدخال مؤشرات للعملات الرقمية في بورصة “ناسداك” ، يمكن أن يؤدي إلى الموافقة على مجموعة واسعة من المنتجات الإستثمارية المرتبطة بالعملات الرقمية ، وذلك على المدى الطويل .
حيث صرح “زيوبسنيز” في هذا الشأن قائلاً :
” إن قيام بورصة “ناسداك” بإضافة مؤشر الـ bitcoin على منصتها ، يبرهن على أنهم يستمعون جيداً لمتطلبات العصر ، ولا يريدون أن يتركوها خلفهم . وهذا الأمر سوف يستمر ولن يتوقف ، فتبني مجال العملات الرقمية يحدث بشكل تدريجي أمامك مباشرةً الآن ، وكل ما عليك هو أن تنظر حولك ، وعملة الـ bitcoin هي العملة الرقمية المهيمنة على السوق . ”
“إن هذا يعد خبراً كبيراً ، فقد يؤدي إطلاق “ناسداك” لمؤشرات عملات رقمية إلى موافقة الجهات التنظيمية على المنتجات المستندة إلى سوق العملات الرقمية . وكتأثير أولي مباشر فهذا قد يؤدي إلى المزيد من الإهتمام من قبل التجار المؤسسيين . وستبدأ بوادر هذا الأمر في 25 شباط / فبراير الجاري . “
صناديق تداول الـ BITCOIN ETF هي مثال أولي
كان موقع CCN الإخباري قد نشر على صفحته الرسمية بموقع Twitter ، خبراً مفاده أن بورصة “ناسداك” تعتزم طرح سوق العقود الآجلة للبيتكوين في الربع الأول من عام 2019 .
في يوليو 2018 ، تم رفض إقتراح صناديق تداول البيتكوين (ETF) المقدم من Tyler و Cameron Winklevoss رسمياً ، من قبل اللجنة الأمريكية للأوراق المالية والبورصة (SEC) .
في ذلك الوقت ، من بين عدة أسباب تدعو للقلق ، ركزت لجنة الـ SEC على تسعير البيتكوين كسبب رئيسي للقلق . حيث زعمت اللجنة أن مخاطر التلاعب بالأسعار موجودة في منصات تداول العملات الرقمية ، وعلى هذا النحو ، فإن صناديق تداول البيتكوين (ETF) لا يمكنها أن تعمل استنادًا إلى أسعار الأصول الرقمية في المنصات .
إن الوثيقة الرسمية التي أصدرتها لجنة الأوراق المالية والبورصة ، أعلنت صراحة أن الصفقات الصغيرة يمكن أن تؤثر على سعر البيتكوين في منصات التداول ، وبسبب وجود الأسواق الخارجية ، فإنه من المستحيل عملياً إجراء عملية تدقيق مالي على جميع معاملات البيتكوين .
وقد جاء في الوثيقة :
” يعبر المعلق هنا عن مخاوفه بشأن السعر الفوري الخاص بمنصة Gemini ، مشيرًا إلى أن السعر الإسمي للأسهم بموجب الإقتراح يفترض أن يكون مرتبطًا بسعر السوق للبيتكوين في منصة Gemini ، المرتبط ارتباطًا وثيقًا بالـ ETP proponents . “
وفي حديثه إلى CNBC في نوفمبر من العام الماضي ، شدد رئيس مجلس إدارة لجنة الـ SEC ، “جاي كلايتون” Jay Clayton ، على أن سوق العملات الرقمية يجب أن يتحرر ويتخلص من مخاطر التلاعب ، وإلى أن يتم حل هذه المشكلة ، لن تتم الموافقة على صناديق تداول البيتكوين (ETF) .
إن مؤشر (Bitcoin Liquid Index (BLX ومؤشر (Ethereum Liquid Index (ELX في بورصة “ناسداك” يعطيان سعرًا فوريًا أو مرجعيًا في الوقت الفعلي للـ BTC والـ ETH بالدولار الأمريكي ، إستناداً إلى الأجزاء الأكثر سيولة في السوق العالمية .
لا تركز مؤشرات بورصة “ناسداك” على مجموعة صغيرة من منصات التداول أو منصات التداول خارج البورصة (OTC) . بدلاً من ذلك ، تأخذ المؤشرات في الإعتبار جميع المنصات التي تقوم بمعالجة تجارة العملات الرقمية ، ومن ثم تقوم بإيجاد سعر فوري موثوق به .
من الممكن أن يكون مؤشر BLX ومؤشر ELX بمثابة الأسعار الأساسية للبيتكوين و الإيثريوم ، بالنسبة للجهات الإستثمارية الخاضعة للوائح التنظيمية على المدى الطويل .
مع سجل حافل لبورصة “ناسداك” في القطاع المالي ، وظهور مجموعة واسعة من مؤشرات العملات الرقمية ، يستطيع العاملون على صناديق البيتكوين ETF النظر في إستخدام العديد من المؤشرات بما في ذلك مؤشرات بورصة “ناسداك” BLX و ELX ، لإيجاد تمثيل دقيق لقيمة تلك الأصول الرقمية الرائدة .
في الوقت الحالي ، تعمل مؤسسات مثل VanEck و Bitwise و (Chicago Board Options Exchange (CBOE ، مع هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لإصدار أول ETF في سوق الـ Bitcoin في الولايات المتحدة الأمريكية .
السيولة عنصر رئيسي
وكما ذكر موقع CCN الإخباري في وقت سابق من هذا الأسبوع ، حيث قال “هوانج هيون شيول” Hwang Hyeon-cheol – وهو مسؤول سابق في Citi و Allianz – إن سوق العملات الرقمية لا يزال لا يتمتع بمستوى ثابت من السيولة ، بالإضافة إلى حجم السوق للمستثمرين من المؤسسات والأفراد .
معظم الكيانات الإستثمارية التي تنتظر الموافقة في الولايات المتحدة الأمريكية ، هي مستهدفة من جانب المستثمرين الأفراد ، ولنجاحها ، فإن السيولة الكبيرة ومصدر السعر الموثوق هو أمر مهم ومطلوب بشكل رئيسي .
يتوقع المحللون أن تعمل مؤشرات بورصة “ناسداك” كمصدر رئيسي لأسعار العملات الرقمية خلال السنوات القادمة ، مما يفتح الباب أمام أدوات الإستثمار المختلفة .عزيزي القاريء ، بإمكانك القيام بوضع تعليقك أو طرح أسئلتك ، بالقسم الخاص بالتعليقات أدناه .. المصدر : CCN
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