بنك JP Morgan يطلق عملة رقمية مزيفة، و Coinbase تتيح سحب Bitcoin SV، و 450 ألف مستخدم يتعرضون للإختراق بمنصة Coinmama : حصاد أخبار الأسبوع

هذا الأسبوع ، أصدر بنك JP Morgan Chase نظام IOU القائم على تقنية الـ blockchain ، والذي لا يعد بالتأكيد عملة رقمية . كما أطلقت كل من Waves Platform ومنصة Coinbase جميع ما لديهم من عملة Bitcoin SV . وقامت جهتين معنيتين بخطط المعاشات التقاعدية العامة بالإستثمار في تكنولوجيا الـ blockchain . ودعونا لا ننسى ، منصة Coinmama – وهي بديلة لمنصة Coinbase في سهولة إقتناء العملات الرقمية – قد عانت من إختراق .
لا يوجد الكثير للتحدث عنه بشأن واجهة السوق هذا الأسبوع . نحن دائمًا نجد سعر البيتكوين في مكان ما بين 3500 دولار و 3700 دولار ، بغض النظر عن المكان الذي تنظر إليه فيه . إلى جانب ذلك هناك بعض الأسواق البغيضة وربما المقصورة على فئة معينة ، والتي يكون حجم التداول بها منخفض . ومع ذلك ، بأخبار أخرى ، كان أسبوعا غنياً .
يأتي هذا الخبر في مقدمة أخبارنا الخاصة بعالم العملات الرقمية هذا الأسبوع ، فبالطبع يجب أن يكون دخول أحد أكبر البنوك بالعالم JP Morgan Chase إلى قطاع تكنولوجيا الـ blockchain أمراً جللاً . كما أن ذلك الأمر يعد مثيراً للإهتمام بشكل خاص ، بسبب موقف “جيمي ديمون” Jamie Dimon – الرئيس التنفيذي لبنك JP Morgan Chase – على مدار سنوات طويلة تجاه مجال العملات الرقمية . ( في حال لم تكن على دراية بموقفه ، فقد وصف “جيمي” مجال العملات الرقمية بـ “الإحتيال ” ، ثم تعهد في النهاية بـ “عدم الحديث عنه بعد الآن” ) ، ومن هذا المنطلق جاء وصف تلك العملة بأنها غير حقيقية .
يقوم بنك J.P. Morgan Chase – وهو أكبر بنك في الولايات المتحدة الأمريكية – بتحويل أكثر من 6 تريليون دولاراً أمريكياً في جميع أنحاء العالم كل يوم ، وذلك في إطار عمليات المدفوعات الشاملة الخاصة بالأعمال التجارية للشركات . وفي التجارب الأولية التي من المقرر أن تبدأ في غضون بضعة أشهر ، سيعتمد جزء صغير من تلك المدفوعات على ما يسمى بـ “JPM Coin” ، من أجل تسوية المدفوعات بين العملاء بشكل فوري . إلا أن النظام يفتقر إلى جميع خصائص الـ blockchain التقليدية ( إنها ليست أكثر من مجرد distributed ledger لها “توكن” خاصة ، مع رقابة وحوكمة مركزية ) .
وجاء تقرير لاحق بشأن هذا الموضوع ، يتساءل عن الآثار المترتبة على Ripple Labs . ولماذا لم يستخدم بنك J.P. Morgan Chase عملة الريبل من الأساس ؟ ، فكل شيء تهدف عملة JPM Coin إلى القيام به ، قد قامت “ريبل” به بالفعل . فلماذا إذن إعادة إختراع العجلة ؟! .
تعرض عدد ضخم من مستخدمي منصة Coinmama – يزيد عن 450,000 مستخدم – للإختراق ، حيث تمت استباحة عناوين بريدهم الإلكتروني وكلمات المرور الخاصة بهم ، في إختراق أمني واسع النطاق شمل مواقع أخرى مثل MyFitnessPal .
حيث كشف بيان رسمي عن المنصة أنه تم تسريب 450,000 عنوان بريد إلكتروني وكلمة مرور ، في هجوم قرصنة عالمي وضخم ، يضم 24 موقعًا إلكترونيًا وحوالي 747 مليون سجل .
والذي يعد فريداً من نوعه بالنسبة لـ Coinmama في هذا الإختراق هو إحتمال السرقة . فالمستخدمون الذين تمكنوا من تفعيل نظام “المصادقة الثنائية” 2factor authentication أقل احتمالية للسرقة ، أما المستخدمون الذين لم يتمكنوا من تفعيلها ، وخضعت حساباتهم للإختراق ، فمن المرجح أن تكون هناك عمليات سحب أموال تمت على حساباتهم .
ومن المحتمل أيضاً ، من خلال الهندسة الإجتماعية ، كان بإمكان المتسللين الحصول على معلومات مالية إضافية عن المستخدمين أيضًا . ولا تزال تلك القصة تحت التحقيق ، وحتى الآن لم يتم الإبلاغ عن أي خسائر .
في تحليل لعملة الـ Bitcoin SV ، أشار هذا التقرير بشكل متكرر إلى أن قدراً كبيراً من عملات Bitcoin SV لم تر النور بعد .
وكان أحد الأسباب الرئيسية هو أن أحد أكبر منصات تداول العملات الرقمية في العالم ، في عملة الـ Bitcoin Cash والـ Bitcoin – وهي منصة Coinbase – لم تقم بعد بإتاحة الـ Bitcoin SV لمستخدميها .
أتاحت منصة Coinbase أخيراً عمليات سحب عملة الـ Bitcoin SV لمستخدميها إلى المحافظ الأخرى ، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من انقسام عملة الـ Bitcoin Cash .
وخلال هذا الأسبوع ، وإلى الآن ، لم يتحرك السعر إلى الأسفل في عملية التفريغ الكبيرة تلك ، مما يشير إلى أن الـ BSV ربما يكون قد وصل إلى القاع عند حدود الـ 60 دولارًا .
وفي أخبار أخرى حول منصة Coinbase ، فقد هددت منظمة إسرائيلية غير حكومية بمقاضاة المنصة بسبب تسهيلها لجمع الأموال لحماس .
قادت خطط المعاشات التقاعدية للشرطة والموظفين العموميين في مقاطعة “فيرفاكس” Fairfax بولاية “فيرجينيا” Virginia ، التمويل الزائد لصندوق إستثمار جديد بقيمة 40 مليون دولار ، تم إطلاقه بواسطة Morgan Creek Digital . وللمرة الأولى ، فقد ساهمت النقابتين بمبلغ 21 مليون دولار .
أدت الأخبار المتوترة حول هذا الموضوع ، إلى قيام الشخص المسؤول بالكشف عن دوافع الإستثمار في الصندوق – والتي لن تكون مخصصة كليًا لشراء العملات الرقمية .
بدلاً من الإستثمار في العملات الرقمية ، يذهب المال لشركات الـ blockchain . (في الغالب) تم ذكر إسم مؤسستين وهما : Bakkt و Coinbase . ومع ذلك ، يمكن للصندوق أن ينفق ما يصل إلى 15 ٪ من إجمالي الـ 40 مليون دولار على العملات الرقمية .
لقد أوضحت إندونيسيا ، من خلال اللوائح الصارمة ، أن البلاد ليست متحمسة بشكل مفرط لظهور أسواق العملات الرقمية ضمن حدودها . حيث جاء في تقرير لـ CCN الإخبارية :
” من ناحية أخرى ، سيطلب من منصات العملات الرقمية أن يكون الحد الأدنى لرأس المال 1 تريليون روبية (70.9 مليون دولار) . كما سيلزم أيضاً رأس مال مدفوع قدره 800 مليار روبية (56.7 مليون دولار) كحد أدنى . بالإضافة إلى ذلك ، ستكون اللوائح ملزمة بزيادة تكاليف التشغيل . وسيتم تكليف التجار المتعاملين في العقود الآجلة للعملات الرقمية ، بتوظيف أفراد دعم للعملاء . ويجب أن يكون أحد هؤلاء الموظفين على الأقل ممارسًا أمنيًا معتمدًا .
أخيراً ، “إموري سيشيت” Amaury Sechet ليس ساتوشي ناكاموتو .
إذا كنت تود أن تصبح ساخراً على الإنترنت ، فمن المهم أن يعرف الناس أنك تفعل ذلك من أجل السخرية . فقد احتل “إموري سيشيت” – المطور الرئيسي لبيتكوين ABC (الشق الأساسي للبيتكوين كاش) – عناوين الأخبار بإدعائه أنه هو ساتوشي ناكاموتو .
كان لدى موقع CCN الإخباري شكاً في أنه كان يمزح ، لذلك قاموا بتعقبه ، وفي النهاية حصلوا على مقابلة حصرية معه . وكان الأمر بالفعل مجرد مزحة ، تهدف إلى توضيح السهولة التي يمكن أن يدعي بها أي فرد كفء (مثل Craig S. Wright) أنه ساتوشي ناكاموتو .عزيزي القاريء ، بإمكانك القيام بوضع تعليقك أو طرح أسئلتك ، بالقسم الخاص بالتعليقات أدناه .. المصدر : CCN
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كانت هذه تفاصيل خبر بنك JP Morgan يطلق عملة رقمية مزيفة، و Coinbase تتيح سحب Bitcoin SV، و 450 ألف مستخدم يتعرضون للإختراق بمنصة Coinmama : حصاد أخبار الأسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب فوليو وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.