أحد عمالقة تعدين البيتكوين بالصّين يتوقّع ارتفاع سعر العملة الى قرابة 20 ألف بالمائة من قيمتها الحاليّة خلال الموجة الصّاعدة التالية

تنبأ مؤسس أكبر مجمع للتعدين الرّقمي في الصين بأن قفزة السّوق الصاعدة القادمة ستطلق العنان للإمكانيات الكاملة للسوق ، مما سيمكن سعر البيتكوين من الصعود إلى إرتفاعات لا يمكن فهمها قبل أن تبرد النشوة مرّة أخرى.

هل ستصل القيمة السّوقيّة للبيتكوين إلى 12 تريليون دولار ؟

قد ورد على موقع 8BTC’s Lylian التقرير التالي :

“قام تشو فا ، المؤسس المشارك لمجمع التعدين الرقمي ” Poolin “، بتصريح متفائل جدا بخصوص سعر البيتكوين ، وتوقع أن يرتفع سعره إلى مستويات قياسية جديدة عند 5 ملايين يوان صيني (أي حوالي 740 ألف دولار أمريكي)”.

” إنطلاقا من مستوى قياسي أعلى من 17 ألف دولار وصولا إلى أدنى مستوياته في عام واحد قارب 3 آلاف دولار ، فإن الإضطراب الذي شهده البيتكوين طوال العام لم يشجع أي منحى صعودي . رغم ذلك لا يزال مشغّل رابع أكبر تجمع للتعدين في العالم مع أكثر من 11٪ من hashrate العالمي يتسم بالتفاؤل الكبير في توقعات أسعار البيتكوين على الرغم من المناخ البطيء الحالي “.

قال تشو:

“سيكون سعر البيتكوين في نطاق 500 ألف يوان إلى 5 مليون يوان (74 ألف دولار إلى 740 ألف دولار) في الجولة التالية من الإرتفاع .”

إذا كان سعر البيتكوين سيرتفع بشكل كبير كما يقترح تشو فا ، فهو يتوقع أن يبلغ الحد الأقصى لسوقه في المستقبل بـ 12 تريليون دولار.

الإرتفاع الرّئيسي الحالي للعملات الرّقميّة سيكون الأعلى في التاريخ

حدثت ذروة السعر الحالية للبيتكوين في 17 ديسمبر 2017 عندما اضطر المشترون إلى تشبيك أكثر من 200 Benjamins (أي ما قيمته 20 ألف دولارًا أمريكيًا) لشراء 1 BTC. في ذلك الوقت ، كان للعملة الرقميّة سقف سوقي قدره 326 مليار دولارًا أمريكيًا.

هل من جدول زمني لتنبّؤاته ؟

لم يعطِ Zhu إطارًا زمنيًا محدّدا بدقّة لبداية “الجولة القادمة من صعود السّوق” في تعليقه الأخير على منصة الرسائل الفورية WeChat.

ومن خلال النظر إلى الرسم البياني الذي شهدته آخر موجة صعود للبيتكوين ، يبدو السعر مستويًا نسبيًا حتى بداية عام 2017 ، وهذا هو المكان الذي “يسير فيه الرّسم” ، في حركة صعوديّة بحلول نهاية العام عندما بلغ ذروته عند أعلى مستوى له على الإطلاق.

التّوأم WINKLEVOSS توقعا أن تصل قيمة إجمالي السّوق إلى 4 تريليون دولار في كانون الأول / ديسمبر 2019

توقع كل من كاميرون وتايلر وينكلفوس في ديسمبر أن أكثر العملات الرقميّة قيمة في العالم يمكن أن تقدّر مقابل الدولار الأمريكي بما يصل إلى 4000٪ ليصل إجمالي قيمة السوق إلى 4 تريليونات دولار:

“غالبًا ما قارن التوأمان البيتكوين بشكل إيجابي مع الذهب ، متنبئين بأن الأصول الرقمية ستفوق المعدن الأصفر ، وقال كاميرون وينكلفوس إن انخفاض سعر البيتكوين الأخير لم يجعله يتردد في تبنّي هذا التوقع المتفائل”.

كان الأخوان وينكلفوس أول مليارديرين في مجال البيتكوين. فلقد استثمرا بشكل كبير في العملة الرّقميّة في وقت مبكر عندما كان سعر BTC واحدًا لا يتجاوز 120 دولارًا أمريكيًا.

حسب Tim Draper : البيتكوين سيساوي 250 ألف دولار سنة 2022 و قيمة إجمالي السّوق ستصل إلى 80 تريليون دولار سنة 2033

في شهر سبتمبر ، قدّم الملياردير الأمريكي Tim Draper توقعاته بأن يصل سعر البيتكوين إلى 250 ألف دولار بحلول عام 2022 ، وهو ما من شأنه أن يضع إجمالي القيمة السوقية للعملة الرقمية بشكل مريح فوق 4 تريليون دولار.

كما توقع أن يبلغ الحد الأقصى للقيمة السّوقية للعملة الرّقميّة 80 تريليون دولار بحلول عام 2033.

جميع هؤلاء الناس لا يذكرون سوى الأرقام

يبدو لنا أنهم يبالغون في ذكر الأعداد الكبيرة ولكن لا يقولون الكثير عن الجوهر لتبرير هذه الأرقام. بطبيعة الحال ، من الصعب وضع افتراضات قوية لعمل تنبؤات محددة ، ولكن إذا كانوا سيقولون هذا الرقم ، نعتقد أنهم يجب أن يضعوا أرضية صلبة لجعل الأرقام التي ذكروها ذات مغزى على الأقل وأن تكون أكثر دقة حول ما يعرفونه والأهم من ذلك ما لا يعرفونه.بإمكانك القيام بوضع تعليقك ، بالقسم الخاص بالتعليقات أدناه ..

المصدر : www.ccn.com

إخلاء مسؤولية

إن موقع الخليج 365 الإخباري ، يقوم بعرض الأخبار فقط بشكل حيادي ، و لا يعرض أية نصائح إستثمارية ، حول عملات رقمية بعينها ، أو حول عروض طرح أولية ، و لا يشجع أحد على الدخول ضمن ما قد يبدو أنها نصائح استثمارية ، و من ثم يخلي المسؤولية تماماً من أي قرار استثماري يقوم به القارئ .