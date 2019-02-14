منصّة Coinbase تعلن عن ميزة الإحتفاظ بنسخة احتياطيّة من مفاتيح المحافظ الرقميّة على Google Drive و iCloud

سيتمكن قريبًا مستخدموا محافظ Coinbase من الإحتفاظ بنسخة إحتياطية من مفاتيحهم الخاصة على منصات التخزين السحابي الشخصية على Google Drive و Apple iCloud.

و أعلنت بورصة تبادل العملات الرّقميّة المتمركزة في سان فرانسيسكو عن الخبر في مدونة يوم الثلاثاء ، قائلة أنه في حال أساء المستخدمون إستخدام مفاتيحهم الخاصة أو فقدوا أجهزتهم ، فيمكنهم إستخدام الميزة الجديدة لعمل نسخة احتياطية من جملة الإسترداد المكونة من 12 كلمة لتجنب فقدان الوصول إلى الأموال الموجودة في التطبيق.

و كما قالت Coinbase ،

فمع النسخ الإحتياطية للتخزين السحابي ، سيتعين على المستخدمين تذكر كلمة المرور فقط لإستعادة أموالهم ، حيث أن المفاتيح الخاصة سيتم تخزينها بأمان بالفعل. و لمزيد من الأمان ، لا تزال الشركة توصي بتخزين عبارة المرور يدويًا بعد تنشيط خدمة النسخ الإحتياطي السحابيّة.

تم تشفير ميزة النسخ الإحتياطي بإستخدام تقنية التشفير AES-256-GCM ولا يمكن الوصول إليها إلا بواسطة تطبيق Mobile Coinbase Wallet ، و حسب Coinbase. يمكن فك تشفيرها فقط بإستخدام كلمة المرور.

وقالت منصّة التبادل الرّقميّة كذلك أنّه لن يتمكن مقدمو الخدمات السحابية و لا الشبكة من الوصول إلى كلمات المرور أو الأموال الخاصة بالمستخدمين في أي وقت كان ، لأن كلمات المرور ستكون في حيازة المستخدمين وحدهم.

يجب على المستخدمين الراغبين في إستخدام الميزة تفعيلها عند تحديث تطبيق المحفظة في “الأيام القليلة القادمة”. و يمكن تفعيل النسخ الإحتياطي السحابي في أي وقت إنطلاقا من قائمة الإعدادات ، و ذلك عن طريق تحديد خاصيّة “إسترجاع عبارة” .

قالت Coinbase أنها تخطط أيضًا لإضافة دعم للمنصات السحابيّة الأخرى في المستقبل ، إلى جانب iCloud و Google Drive.

و قد نال الخبر شعبيّة كبيرة على منصّات التواصل الإجتماعيّة ، إلّا أن الكثيرين اعتبروا أن مخاطر تخزين المفاتيح الحيوية على السحابة عالية جدّا.

حيث قال أحد مستخدمي تويتر :

“هذا أمر جيد بالنسبة لـ IMO ولكن يجب تذكّر الأمور التالية : أوّلا التخزين السحابي يتعرض للتهديد طوال الوقت ، لذا فإن كلمة المرور مهمة ثانيا إذا احتجت إلى تذكر كلمة المرور الخاصة بك ، فأين يجب تخزينها؟ و ما مدى أمان هذا الموقع؟

آخرون كانوا أكثر تشاؤما. ومرة أخرى على تويتر ، وجدنا استطلاعا ساخرا يسأل عما إذا كان الناس سيحتفظون بمفاتيحهم الخاصة في السحابة بإستخدام هذه الميزة والنتيجة أن 100٪ قالوا “لا”. وأغلق الإستطلاع بصوتين فقط.

و في الأسبوع الماضي ، أعلنت Coinbase دعم Bitcoin لتطبيق المحفظة على iOS و Android.بإمكانك القيام بوضع تعليقك ، بالقسم الخاص بالتعليقات أدناه .. المصدر : www.coindesk.com

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