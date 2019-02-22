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شكرا لقرائتكم خبر عن الإسترليني يعاود الارتفاع أعلى 1.3 أمام الدولار رغم استمرار عدم اليقين إزاء "بريكست" والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار خلال تعاملات اليوم على الرغم من استمرار عدم اليقين بشأن التوصل إلى اتفاق بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن "بريكست".
وتلقت العملة البريطانية دعماً هذا الأسبوع من انعقاد آمال على إمكانية نجاح رئيسة الوزراء "تيريزا ماي" إلى اتفاق بخصوص "بريكست" مع "بروكسل".
وعلى ما يبدو، بدأ التفاؤل يتبدد من الأسواق بشأن هذا الاتفاق المنتظر لاسيما مع الاقتراب من انتهاء مهلة المفاوضات بين لندن وبروكسل في التاسع والعشرين من مارس/آذار المقبل.
ومن المنتظر يوم الأحد المقبل حضور "تيريزا ماي" فاعليات القمة العربية الأوروبية في مدينة شرم الشيخ بمصر، ولا أنباء عن إمكانية عقد لقاءات مع مسؤولين أوروبيين لمناقشة الخروج من التكتل الموحد.
وخلال تداولات اليوم، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 18:39 جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1.3072، وسجلت العملة البريطانية أعلى سعر اليوم أمام نظيرتها الأمريكية عند 1.308 وأقل مستوى عند 1.2969.
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