شكرا لقرائتكم خبر عن أرابتك القابضة (ARTC) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 21-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع وبقوة خلال رابع جلسات الأسبوع الحالي، حيث استهل الجلسة عند مستوى 2 درهم، الا انه استطاع ان يغلق عند مستوى 2.10 درهم، ليعوض بذلك خسائره التي حققها في أسبوع، و في ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، مما يشير الى تنامي القوى الشرائية، لذلك نتوقع مزيدا من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 2.20 درهم كمستوى اول ثم 2.40 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 1.95 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 2.06 وبين مستوى المقاومة هو 2.15 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد