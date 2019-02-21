شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة إعمار مولز (EMAARMALLS) يحقق مكاسب كبيرة -تحليل صباحي- 21-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق السهم مكاسب كبيرة خلال جلسة امس الأربعاء، حيث اغلق مرتفعا عند مستوى 1.73 درهم، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، وأيضا منذ منتصف الشهر الماضي، وفي ظل ارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة إيجابية، كما تعكس المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسيبة استمرار الدعم الإيجابي المقدم للسهم والذي نتوقع ان يرتفع به لمستوى المقاومة التالي عند 1.90 درهم، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 1.65 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.68 وبين مستوى المقاومة هو 1.79 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد