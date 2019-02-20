شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 20-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج اليورو مقابل الدولار تداولات إيجابية اليوم ليقترب من المقاومة المحورية 1.1375، ويعود للانخفاض ليبقى عالقاً بين المقاومة المذكورة والدعم 1.1315، وبالتالي، فإننا مستمرو نفي حياديتنا إلى أن يتمكن السعر من اختراق أحد هذين المستويين ومن ثم تحديد وجهته التالية بشكل أدق، مع الإشارة إلى أن التعارض بين إيجابية المتوسط المتحرك 50 وسلبية مؤشر ستوكاستيك يقدّم سبب آخر للحيادية.

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