رويترز

ارتفع الذهب اليوم الأربعاء إلى مستوى جديد هو الأعلى فى عشرة أشهر مع تعثر الدولار قبل نشر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، بينما تجاوزت أسعار البلاديوم 1500 دولار للأوقية للمرة الأولى، بفعل نقص المعروض المستمر منذ فترة طويلة

وبلغت أسعار الذهب أعلى مستوياتها منذ 19 أبريل 2018، مع تعثر الدولار بفعل انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية والتفاؤل بمحادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

والبلاديوم عنصر مهم في صناعة المحولات التحفيزية المستخدمة في أنظمة عوادم السيارات، وتحسن الطلب من قطاع السيارات يدعم صعود المعدن.

وارتفع البلاديوم في المعاملات الفورية إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 1500.50 دولار للأوقية (الأونصة)، وبحلول الساعة 06:03 بتوقيت جرينتش كان المعدن مرتفعا 0.8 % إلى 1492 دولارا للأوقية.

كانت هذه تفاصيل خبر الذهب يصعد لأعلى مستوى في 10 أشهر مع تعثر الدولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة أنباء أونا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.