شكرا لقرائتكم خبر عن أبو هشيمة لـ سى إن إن: إجراءات الإصلاح الاقتصادى جعلت من مصر مناخا جاذبا للاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة - فى حوار أجراه مع برنامج "على القمة" على قناة "سى إن إن" - إنه بدأ العمل فى فترة تعد من أصعب الفترات التى مرت بها البلاد، عقب ثورة 25 يناير، لما شهدته من عدم استقرار سياسى، وغياب دور المؤسسات، والإرهاب، إلا أنه استطاع تأسيس شركاته ومصانعه رغم كل هذه التحديات، لإيمانه ببلده.

وقال أبو هشيمة: "فى هذه الأثناء انتاب الخوف غالبية المستثمرين، وهو بالطبع أمر منطقى، إلا أننا كنا مصرّين على العمل داخل مصر، وإيماننا بذلك يزداد يوميا، وأتوقع جنى ثمار هذا الإصرار فى السنوات المقبلة".

وأكد أبو هشيمة: "فى النهاية كسبت الرهان"، موضحا أن المناخ الاستثمارى فى مصر جاذب، خاصة فى ظل ما تشهده العديد من دول المنطقة من تحديات اقتصادية، مشيدا ببرنامج الإصلاح الاقتصادى وما اتخذته الحكومة من إجراءات لتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب.