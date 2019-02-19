الان تتابع الأسهم السعودية يغلق منخفضا عند مستوى 8516.60 نقطة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم الثلاثاء، منخفضًا 53.23 نقطة ليقفل عند مستوى 8516.60 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.3 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 105 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 93 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 71 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 104 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات تكافل الراجحي, الإنماء طوكيو مارين, ملاذ للتأمين, الأهلية, واتحاد اتصالات الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أسيج, صافولا, أسمنت اليمامة, أنابيب السعودية, وأسمنت ينبع فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.78% و 4.92%.

فيما كانت أسهم شركات الخضري, اتحاد اتصالات، الإنماء, دار الأركان, وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, اتحاد اتصالات, سابك, الإنماء، وأنابيب السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو”، اليوم، منخفضًا 26.38 نقطة ليقفل عند مستوى 3425.74 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.2 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 56 ألف سهم تقاسمتها 240 صفقة.