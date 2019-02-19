شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر العام للأسهم السعودية بختام التعاملات بضغوط هبوط البنوك والاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.62% خاسرا 53.23 نقطة ليغلق عند مستوى 8516.60 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.76% خاسرا 26.38 نقطة ليغلق عند مستوى 3425.74 نقطة. وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 105 ملايين سهم بقيمة 2.3 مليار ريال، وارتفعت أسهم 71 شركة، فيما تراجعت 104 شركات. وتراجع 13 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 2.09%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.96%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.78%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.73%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.71%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.61%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.31%.

كانت هذه تفاصيل خبر تراجع المؤشر العام للأسهم السعودية بختام التعاملات بضغوط هبوط البنوك والاتصالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.