ولي العهد: السعودية قادرة على استقطاب 50 مليون سائح ولديها كل مقومات التحول لوجهة عالمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - إسلام أباد

أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، أن السعودية قادرة على استقطاب 50 مليون سائح كهدف في 2030.

وشدد الأمير محمد بن سلمان، على هامش زيارته لباكستان أمس، أن لدى السعودية كل المقومات الاقتصادية والتاريخية للتحول إلى وجهة عالمية.

وشهد ولي العهد ، ورئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، أمس، توقيع اتفاقيات بين البلدين قيمتها 20 مليار دولار، وتضم الاتفاقيات ثلاث مذكرات تفاهم للاستثمار في قطاعات النفط والطاقة المتجددة والمعادن خلال الزيارة التي يقوم بها ولي العهد السعودي لباكستان. كما شملت مصفاة أرامكو في ميناء جوادر الباكستاني بقيمة 10 مليارات دولار، وهي من الأكبر في العالم.

وتركز الاتفاقيات على توفير الفرص للشباب لتمكينهم من لعب دور رئيس في التنميتين الاجتماعية والاقتصادية، وتبلغ قيمة الاستثمارات المتضمنة في الاتفاقيات الموقعة بين السعودية وباكستان في مختلف القطاعات 20 مليار دولار.

وأقام رئيس الوزراء الباكستاني حفل استقبال لولي العهد، عقب توقيع الاتفاقيات. وقال عمران خان: «نشكر ولي العهد السعودي على الزيارة، وكنا نتمأكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، أن السعودية قادرة على استقطاب 50 مليون سائح كهدف في 2030.نى إقامة أطول».

بدوره، قال الأمير محمد بن سلمان، إن باكستان دولة عزيزة على الشعب السعودي بكافة أطيافه، مشيرا إلى أن باكستان «ستصبح قوية قريبا، وسنكون شركاء كما كنا دوما».

وأضاف «نعمل على توسيع الشراكة الاقتصادية، ومن بينها قطاع السياحة. كلنا ثقة بالمستقبل المشترك والمشرق بين السعودية وباكستان. وقد وقعنا اتفاقيات مشتركة بقيمة 20 مليار دولار».

وأوضح ولي العهد أن لديه «إيمانا في منطقة الشرق الأوسط، ونراهن على مستقبلها». وقال «لدي ثقة في منطقتنا، ولذلك سنستثمر فيها بكل طاقاتنا. نعمل على بناء مستقبل عظيم للسعودية وباكستان وللمنطقة برمتها».

وكان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، وصل مساء أمس ، إلى إسلام أباد، في زيارة رسمية لجمهورية باكستان الإسلامية.

واستقبل ولي العهد لدى وصوله مطار قاعدة خان العسكرية، رئيس وزراء باكستان عمران خان، وقائد الجيش الباكستاني الفريق أول قمر جاويد وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي، وسفير باكستان لدى المملكة رجا علي خان.

وفور نزوله من الطائرة أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا بولي العهد، وكانت الطائرات الباكستانية المقاتلة رافقت طائرة الأمير محمد بن سلمان لدى دخوله الأجواء الباكستانية ترحيبا بمقدمه. وصحب رئيس الوزراء الباكستاني، ولي العهد في موكب رسمي إلى القصر الرئاسي في إسلام أباد.