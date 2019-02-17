شكرا لقرائتكم خبر عن "أبوظبي الإسلامي" يدرس خيارات منها الاندماج أو الاستحواذ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يدرس مصرف أبوظبي الإسلامي في دولة الإمارات يدرس خيارات استراتيجية لأعماله ومن ضمنها خطط للاندماج.

ونقلا عن مصادرها فإن المصرف قد دخل في مباحثات أولية مع مستشارين ماليين للبحث عن خيارات دمج مع كيان مصرفي أكبر أو الاستحواذ على مصرف مالي أصغر حجما، بحسب وكالة بلومبرج.

وتأتي هذه الأنباء بعد الإعلان عن خطط لدمج 3 بنوك في أبوظبي هي بنك أبوظبي التجاري والبنك الاتحاد الوطني إضافة إلى مصرف الهلال.

يشار إلى أن مصرف أبوظبي الإسلامي حقق أرباحاً صافية بلغت 1.752 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من من العام 2018 بارتفاع نسبته 3.5% مقارنةً بأرباح بلغت 1.693 مليار درهم وذلك بالفترة ذاتها من العام الماضي.