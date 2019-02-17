شكرا لقرائتكم خبر عن الاثمار يعمق من خسائره – تحليل صباحي – 17-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم بنك الإثمار (ITHMR) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليكسر السهم مستوى الدعم المحوري 24.58 ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -9.68% بما يعادل -2.24 نقطة ، وذلك مع ارتفاع ملحوظ في أحجام التداول .

ولهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 24.58 ، ليستهدف مستوى الدعم 20.04 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 20.04 ومستوى المقاومة 24.58 .