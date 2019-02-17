شكرا لقرائتكم خبر عن ايفا يواصل الانخفاض – تحليل صباحي – 17-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شركة الاستشارات المالية الدولية (IFA) في آخر جلساته ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -7.38% بما يعادل -1.80 نقطة ، وذلك في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه هابط على المدى القصير ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع ارتفاع ملحوظ في أحجام التداول .

ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 25.00 ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 20.60 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 20.60 ومستوى المقاومة 25.00 .